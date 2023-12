En marge de la publication pour Windows, macOS et Linux de la version 7.6.3 de la suite de productivité libre et gratuite LibreOffice, une application LibreOffice Viewer pour Android a été rendue disponible dans le Google Play Store.

Cette application est présentée comme une version allégée de LibreOffice pour les smartphones et les tablettes équipés d'Android. Elle s'appuie sur la même technologie que LibreOffice pour ordinateur et permet de consulter des documents au format OpenDocument (.odt, .ods, .odp) et Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx).

LibreOffice Viewer ne propose pas l'édition des fichiers, si ce n'est de manière expérimentale et pour des opérations basiques.

Un retour après trois ans

La présence de LibreOffice Viewer sur Google Play n'est pas une première, mais elle a connu une longue interruption. L'application avait été retirée en 2020, en raison d'un manque de maintenance.

" Plus de 200 modifications ont été apportées pour améliorer l'application, accroître sa stabilité et sa convivialité, prendre en charge les versions actuelles d'Android et mieux s'intégrer au système ", peut-on lire dans un billet de blog de The Document Foundation.

Un retour de LibreOffice Viewer pour Android avait été initié au cours des derniers mois, via la boutique d'applications libres F-Droid qui se pose en alternative à Google Play. La disponibilité est de plus grande ampleur par le biais du Google Play Store.