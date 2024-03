Microsoft Office est une référence mondiale en termes de suite bureautique, et ce depuis de nombreuses années. Cela dit, il n’a pas toujours été accessible en raison de son prix, plutôt élevé. Que vous l’utilisiez pour le travail ou l’école, les applications pour lesquelles vous devez payer chaque mois ne sont pas vraiment données. Si vous voulez profiter de tous ses services, sans avoir à payer le prix fort, vous pouvez vous tourner vers la vente spéciale de Godeal24.

Ainsi, il est possible d’obtenir Microsoft Office Professional 2021 pour seulement 25,25 € (au lieu de 299 €) dès maintenant. Avec cette suite bureautique complète, vous bénéficierez d’une productivité sans précédent pour toute une vie! MS Office 2021 offre une suite complète d’outils essentiels, notamment MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Teams pour les utilisateurs de Mac, ainsi que Publisher et Access pour les utilisateurs de PC, le tout disponible sans abonnement.

Cet achat unique vous permet d’installer ces outils sur un ordinateur pour un usage personnel ou professionnel. Profitez de la livraison instantanée et du téléchargement après avoir récupéré votre code. De plus, l’équipe de service client dédiée garantit que votre transition vers l’ère numérique se déroule sans problème. Contrairement à Microsoft 365, aucun abonnement n’est nécessaire, offrant une expérience sans tracas sur le long terme.

Les meilleures offres du moment chez Godeal24

Achetez une clé de licence Windows à partir de 6,82 €

Obtenez les meilleurs prix sur les packs, avec 62% de réduction avec le code DDA62

Ventes en gros à prix imbattables

Jusqu’à 50% de réduction sur Windows et Office avec le code DDA50

Plus d’outils pour PC au meilleur prix

Pourquoi Godeal24 est-il si bon marché ? Est-il légal ?

- Il est important de savoir qu'il existe deux types de licences : les licences commerciales, qui peuvent être achetées dans la boutique en ligne de Microsoft, et les licences OEM, qui signifient Original Equipment Manufacture. Les deux ont les mêmes fonctionnalités.

- Dans l'Union européenne, selon un arrêt de la Cour européenne de justice, la vente de logiciels d'occasion est tout à fait légale.

- Toutefois, il existe une différence entre les deux versions en ce qui concerne l'assistance et l'utilisation. La version commerciale peut être utilisée sur plusieurs ordinateurs, tandis que la version OEM est liée au matériel sur lequel elle a été activée pour la première fois.

- La boutique en ligne Godeal24.com vend des licences OEM. Celles-ci sont achetées à Microsoft par les entreprises qui assemblent des PC et des ordinateurs portables, par exemple, à un prix plus avantageux que les licences commerciales. Certaines copies OEM ne sont pas utilisées par les acheteurs initiaux, mais sont vendues dans le commerce.

- Godeal24.com vend environ 1 500 licences par jour dans le monde entier, ce qui signifie qu'il achète une licence toutes les minutes. Les remboursements au titre de la garantie n'interviennent que dans 1 % des cas. En outre, l'entreprise garantit que toutes les licences sont valides et offre également une GARANTIE DE SERVICE D'UN AN, qui vous protège contre les coûts supplémentaires de remplacement et d'entretien du produit.

Pour toute question, vous pouvez contacter Godeal24 à l’adresse mail suivante : service@godeal24.com

Vous pouvez payer par carte de crédit VISA / MASTERCARD ou par PayPal.