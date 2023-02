Lidl n'en est pas à son coup d'essai : après des écouteurs sans fil, un smartphone, un vélo électrique et même un projecteur, la marque de hard discount, surfe sur le succès des objets tech.

Les montres connectées ont toujours le vent en poupe et Lidl a profité de ce début d'année pour brader le prix d'un modèle déjà proposé par le passé. La marque allemande propose ainsi à nouveau l'Amazfit Bip 3, une montre connectée qui profitait déjà d'un fort succès de par son design élégant combiné à des fonctionnalités fournies et un prix contenu.

Lidl vend l'Amazfit Bip 3

La montre propose un écran carré de 1,69 pouce et divers capteurs santé pour se transformer en dispositif de suivi médical et fitness. Véritable partenaire de sessions de sports, elle propose 60 modes sportifs et est certifiée étanche 5 ATM. En outre, sa batterie de 280 mAh assure jusqu'à 14 jours d'autonomie. Elle se dote également d'un capteur de saturation en oxygène du sang (SpO2) en marge de son capteur de fréquence cardiaque.

L'Amazfit Bip 3 propose également un suivi et analyse de la qualité du sommeil. Mais l'un des atouts principaux de la montre reste son prix : 49,99€ chez Lidl. Un prix qui se retrouve sur plusieurs boutiques en ligne sur le Web, mais qui fait mouche dans les boutiques physiques de la marque.