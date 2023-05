Lidl, le fameux hard-discounter, va mettre à disposition de ses clients allemands un ensemble énergétique solaire « de terrasse » à un prix imbattable. Cette petite station photovoltaïque, à installer soi-même, a pour but de couvrir la consommation de base d'un studio ou d'une petite maison. Cela peut permettre d'économiser de l'argent sans dépenser une fortune.

Un sac de provisions dans une main, une centrale solaire dans l'autre ?

Vous pourriez donc bien repartir prochainement de votre supermarché avec un ensemble photovoltaïque sous le bras lors de votre prochaine visite dans un magasin Lidl. Cette chaîne de supermarchés à bas prix va donc commercialiser une « station de terrasse » sous sa célèbre marque d'équipement Parkside.

L'ensemble, appelé « PBKW 300 A1 Smart » (pas très explicite), est vendu sous la forme d'un kit plug and play et comprend un panneau photovoltaïque d'une puissance de 150 Wc, un onduleur réseau de 300 W, 5 mètres de câble et tous les accessoires nécessaires à son montage (structure pour fixer le panneau sur la rambarde d'une terrasse, prise, module Wi-Fi, etc.).

Modulable ?

Lidl mentionne également que l'ensemble peut être élargi avec un deuxième panneau solaire pour atteindre une puissance de 300 Wc, voire être connecté à un deuxième onduleur pour un total de 600 Wc à partir de 4 panneaux. Selon les spécifications, chaque panneau mesure 107 cm de long pour 77,5 cm de large et 3,5 cm d'épaisseur pour un poids de 8,9 kg. Ces dimensions semblent être parfaites pour une installation sur la balustrade d'une terrasse, d'un balcon ou sur votre cabane de jardin.

Les fabricants du panneau et de l'onduleur ne sont pas indiqués, mais Lidl annonce une garantie technique de 10 ans, ainsi qu'une garantie de performance (à 80 %) de 25 ans pour le module photovoltaïque. Concrètement, il s'agit d'un ensemble d'autoconsommation à connecter à n'importe quelle prise électrique du domicile (avec une installation électrique conforme aux normes) qui injecte automatiquement sa production sur votre réseau.

Mais à quel prix ? Est-ce rentable ?

Le magasin annonce une production annuelle de 100 kWh, ce qui représente un facteur de charge de 7,6 %, ce qui semble assez plausible (le facteur de charge annuel moyen des panneaux solaires en Allemagne est d'environ 11 %). Cependant, il est important de bien positionner le panneau solaire. Grâce à l'application "Lidl Home", les statistiques de production réelle de la petite centrale solaire peuvent être consultées.

Le kit de démarrage est proposé à un prix imbattable de 199 €. Toutefois, pour le moment, il est uniquement disponible dans les magasins Lidl allemands mais si le succès est au rendez-vous il pourrait bien arriver également prochainement en France. Cela représente une opportunité pour les personnes vivant près de la frontière, qui pourront se le procurer dès le 17 mai 2023 en magasin ou le faire livrer s'ils disposent d'une adresse en Allemagne.