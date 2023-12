Hello Games avait marqué les esprits en lançant en 2016 un titre ambitieux No Man's Sky promettant une exploration interplanétaire dans un monde procédural aux nombreuses planètes.

Le titre avait eu un début difficile tant la différence entre ce qui était proposé et ce qui avait montré avant était différente mais le studio a procédé à de très nombreuses améliorations au fil des ans qui ont largement bonifié le plaisir de la visite de mondes quasiment infinis.

Light No Fire, nouvelle expérience procédurale à l'échelle de la Terre

Cette expérience de monde procédural, Hello Games va le retenter avec son nouveau projet Light No Fire cette fois à l'image d'une seule planète cousine de la Terre à explorer et comprenant différents milieux richement décorés et dotés de créatures et mystères à dévoiler.

La où No Man's Sky sur l'aspect science-fiction avec ses vaisseaux, ses planètes et ses technologies, Light No Fire se tournera plutôt vers l'univers de la fantasy peuplé de mystères magiques et de chevauchées à dos de dragon.

A l'occasion des Games Awards 2023, le studio a dévoilé une première vidéo compilant des séquences in-game montrant la richesse et la diversité des paysages pour ce futur jeu multijoueur qui demandera sans doute de s'allier pour remplir certaines quêtes de grande ampleur.

Encore beaucoup de promesses

Hello Games évoque déjà un "véritable monde ouvert" sans limites et "à une échelle jamais tentée jusque là", où chaque élément du décor, montagnes, plaines, océans, peut être exploré et dévoiler d'antiques secrets.

Cet ancien monde sera riche de mystères, de récupération d'objets et de batailles pour la survie. Bref, tout cela est bien beau mais Hello Games n'a pas encore dévoilé la date de sortie programmée ni les plate-formes qui y auront droit.

Le studio a sans doute acquis une bonne expérience de la construction de mondes procéduraux avec No Man's Sky. Espérons que Light No Fire en tirera pleinement parti dès son lancement et n'attendra pas plusieurs années avant d'atteindre son plein potentiel.