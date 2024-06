L'intelligence artificielle s'installe progressivement un peu partout, et désormais, elle est également présente au sein de certains outils proposés par la plateforme LinkedIn.

La plateforme spécialisée dans les réseaux professionnels a annoncé avoir développé ses propres outils dopés à l'IA afin de proposer une assistance sur mesure à ses utilisateurs, notamment auprès de ceux étant à la recherche d'un emploi.

Le principal outil proposé se présente comme un module conçu pour "rédiger l'ensemble de la candidature et de la lettre de motivation". Mais l'IA ira plus loin, en ciblant plus précisément les recherches et en proposant des postes plus adaptés aux utilisateurs en fonction des compétences qu'ils ont renseigné, de leurs centres d'intérêt, leur expérience, mais aussi leurs habitudes sur le réseau et les interactions qu'ils peuvent avoir.

Une fois le poste sélectionné, les outils devraient aider à la rédaction d'une lettre de motivation, un premier contact, ou un réarrangement du CV du postulant.

Cet outil sera déployé prochainement au sein du réseau, on ne sait pas s'il sera réservé à l'offre payante du site.