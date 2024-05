Ce n'était pas une blague. Après une phase de développement, le réseau social professionnel LinkedIn déploie des jeux de type puzzle sur ordinateur et mobile : Crossclimb, Pinpoint et Queens. Il s'agira de trouver des mots à partir d'indices, deviner une catégorie en associant des mots et faire preuve de logique.

" Entretenez des relations grâce à des jeux quotidiens amusants. Gardez l'esprit vif et comparez vos scores avec ceux des autres ", peut-on lire. Pour le moment, il faut néanmoins jouer en anglais. " Faites une pause et reprenez contact avec votre réseau grâce à des jeux quotidiens rapides. "

Il n'est possible de jouer à chaque jeu qu'à raison d'une fois par jour, sachant que les jeux ont été conçus pour ne durer que quelques minutes. À l'issue, différentes informations sont affichées sur les scores obtenus, les classements et les autres contacts ayant également joué.

En pensant aussi aux annonceurs ?

" Notre objectif chez LinkedIn est de continuer à trouver des moyens de rassembler les professionnels pour qu'ils restent informés et connectés. C'est pourquoi nous intégrons des jeux de réflexion directement dans l'expérience LinkedIn. "

Le réseau social souligne un outil pour exercer le cerveau, tout en faisant une pause. " Nous espérons que ces jeux susciteront des plaisanteries, des conversations et même une saine compétition entre les professionnels du monde entier. "

L'éventuel succès de tels jeux pourrait être bénéfique pour le temps passé sur la plateforme, et avec un effet sur la publication de contenus via le simple partage des scores. Pour le moment, les jeux sont dépourvus de publicité.