Le compteur Linky continue de s'imposer dans les foyers des Français : le boitier plus moderne exploite la technologie de courant porteur ligne pour communiquer sur l'état de la consommation en temps réel à Enedis, qui fournit en retour un suivi détaillé et des conseils de consommation à ses clients.

En théorie, le compteur permet d'intervenir sur son contrat plus facilement, de moduler les abonnements en s'adaptant à sa consommation et de mieux gérer ses habitudes... Mais dans les faits, tout ne se passe pas comme cela, et outre les réfractaires à l'installation du compteur, certains utilisateurs déchantent lorsque le compteur décide de bugger avec une conséquence plutot salée sur la facture d'électricité...

Certains foyers ont ainsi vu leur facture d'électricité exploser du jour au lendemain, et même après avoir signalé le problème, il reste complexe de se faire entendre par Enedis.

Néanmoins, pour certain cas, il s'est avéré sur le compteur connait parfois quelques bugs. L'un des plus évidents a eu lieu en Charente Maritime : après l'installation d'un compteur Linky, une cliente voit sa facture exploser... Après plusieurs demandes, Enedis envoie un technicien sur place qui constate un comportement étrange : même avec le disjoncteur coupé, le compteur Linky continue de décompter une consommation importante.

Les faits remontent à 2017 et Enedis promet rapidement un remboursement à la cliente, qui ne verra rien arriver malgré plusieurs relances... En 2022, elle se rapproche d'une association de consommateurs qui menace de poursuites et ce n'est que récemment qu'elle a ainsi récupéré les 4320€ de trop-perçu par Enedis ainsi que 300€ de dédommagement...

Malheureusement, ce type d'incident se multiplie au fil des années, et dans la grande majorité des cas, les défaillances sont minimes et la surfacturation limitée, mais significative sur le long terme... La situation n'a ainsi pas de quoi rassurer les réfractaires au compteur Linky et a de quoi inquiéter ceux qui en sont déjà équipés, d'autant que le fournisseur d'énergie n'est généralement pas ouvert aux discussions et aux contestations de facturation, même avec toutes les preuves nécessaires.