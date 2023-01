Développé par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis, Linky est le fameux et célèbre compteur communicant d'électricité via CPL qui est capable de recueillir des données détaillées de consommation.

Quelque 36,4 millions de compteurs communicants Linky ont été déployés dans les foyers en France. Pour Enedis, Linky est devenu par la force des choses un vecteur de la sobriété énergétique qui est tant mise en avant par le gouvernement dans le contexte actuel, notamment pour les éco-gestes.

" Chacun se rend compte aujourd'hui du rôle majeur que peut jouer Linky pour répondre à l'effort de sobriété énergétique national. Suivre sa consommation électrique au jour le jour, bénéficier d'offres fournisseurs adaptées aux besoins de chaque client... Plus que jamais, Linky est l'outil du consommer moins et mieux, au service des clients et de la planète ", a déclaré Enedis.

Via le programme " Mon Eclairage Public ", Linky joue aussi un rôle dans la gestion de l'éclairage public des communes, dont la consommatin électrique a connu une baisse historique sur la première moitié du mois de décembre dernier. Grâce à la collecte de données quotidiennes, le programme permet de détecter des anomalies d'éclairage public.

Des réfractaires devront payer davantage

Mais si Linky refait parler de lui en ce tout début d'année, c'est à cause de l'entrée en vigueur d'une mesure qui ne plaira assurément pas à ceux refusant ce compteur qu'ils jugent par exemple trop intrusif.

Dans la lignée de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie et depuis le 1er janvier 2023, les clients d'Enedis non équipés d'un compteur Linky et n'ayant pas adressé un auto-relevé au cours des 12 derniers mois devront s'acquitter de frais de relève. Ces frais de 8,48 € tous les 2 mois sont en rapport avec la gestion dite spécifique pour des compteurs d'anciennes générations.

La communication à Enedis au moins une fois par an d'un auto-relevé de la consommation à partir d'un compteur d'ancienne génération permet d'échapper à la facturation de frais de relève, mais seulement jusqu'en décembre 2024. À défaut de compteur Linky installé, ce ne sera plus une exception valable à partir de janvier 2025.

L'impossibilité technique prise en compte

À noter que si des foyers sont dans l'impossibilité technique de disposer d'un compteur Linky, la gratuité du service demeure. D'après Enedis, moins de 4 millions de foyers ne sont pas raccordés à un compteur Linky. Un chiffre qui englobe les réfractaires et les problèmes d'ordre technique.

Pour les frais, Enedis justifie le maintien de deux systèmes informatiques en parallèle, l'accompagnement des clients dans la transmission d'informations, la réalisation de contrôles par un technicien.