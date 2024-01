Selon les chiffres du service d'analyse web Statcounter et pour le cas de l'ordinateur du bureau, Linux était crédité fin 2023 d'une part de marché (ou plutôt d'utilisateurs) de 3,82 %. Elle s'approche ainsi de 4 %, sachant que le cap des 3 % avait été franchi dans le courant de l'été 2023.

Globalement, la tendance pour Linux est à la progression tout au long de l'année dernière. Une surprise est de constater que Linux est devant Chrome OS à 2,42 %. Pour sa définition d'ordinateur de bureau, Statcounter retient les ordinateurs portables, y compris ceux de type Chromebook.

La première place mondiale est très confortablement occupée par Windows à 72,79 %, devant macOS à 16,35 %. Il faudra néanmoins observer les futurs chiffres du mois de janvier 2024 pour jauger l'évolution et la situation après les fêtes de fin d'année 2023.

La méthodologie de Statcounter

Statcounter s'appuie sur un périmètre de plus de 1,5 million de sites web avec code de tracking, et la consultation de plus de 5 milliards de pages chaque mois par des personnes du monde entier. Il n'y a pas de pondération artificielle, tandis que les activités en lien avec des bots sont supprimées.

C'est l'agent utilisateur (user agent) du navigateur web qui permet de déterminer une plateforme. Les informations qu'il contient ne sont pas suffisantes pour faire la distinction entre les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables.

En France, les chiffres de fin 2023 de Statcounter sont de 66,45 % pour Windows, 27,42 % pour macOS, 3,11 % pour Linux et 0,76 % pour Chrome OS.