Le système d'exploitation Linux reste à ce jour principalement réservé aux professionnels, et pourtant l'OS semble progresser sur le marché. Le système libre et open source n'est pas en capacité de rivaliser avec Windows ni macOS, mais pourtant, il vient de passer un cap symbolique en février dernier.

Désormais, Linux représenterait plus de 4% des ordinateurs dans le monde, ce qui, malgré un score dérisoire, reste une jolie prouesse pour un système présenté trop souvent à tort comme un OS peu ergonomique.

Toutes les distributions de Linux ne se valent certes pas, mais les plus populaires gagnent chaque mois en ergonomie : Ubuntu, Fedora et même Linux Mint ont connu de belles évolutions récemment.

Avec 4.03% de parts de marché des ordinateurs de bureau, Linux renforce sa position, et cela pourrait grandement s'améliorer très prochainement. Avec l'abandon de Windows 10 l'année prochaine et des millions de PC laissés sur la touche, incapables de basculer vers Windows 11 et 12, on peut s'attendre à voir des curieux profiter de l'occasion pour se lancer dans l'aventure Linux. Certes, cela devrait rester limité dans un premier temps, mais l'engouement autour de Linux pourrait grandir à mesure que Microsoft continue son forcing au renouvellement matériel, Linux étant beaucoup plus souple et moins gourmand. Par ailleurs, la question du support logiciel reste complexe : le manque de popularité de Linux n'encourage pas tous les développeurs à porter leurs programmes sur la plateforme.