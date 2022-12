Après avoir gagné la coupe du monde de football 2022 au Quatar avec l'équipe d'Argentine, le footballeur Lionel Messi vient d'obtenir un nouveau record sur la plateforme Instagram. Le cliché a été pris juste après la victoire et cumule ce mercredi à plus de 69 millions de mentions j'aime.

Le post réunit pas moins de 10 photos pour symboliser la victoire de l'équipe sud-américaine avec la cérémonie des médailles par exemple. Lionel Messi déclare sur le post :

« CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!! J’en ai rêvé tant de fois, je l’ai tellement souhaité que je n’en reviens pas, je n’arrive pas à y croire… Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous prouvons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous combattons ensemble et unis, nous sommes capables d’obtenir ce que nous voulons. Le mérite revient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c’est notre force de nous battre pour un même rêve qui était aussi celui de tous les Argentins… Nous l’avons fait !!! »