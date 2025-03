Les écrans tactiles des Livebox 6 et Livebox 7 vont avoir droit à une mise à jour, dont le déploiement est prévu par Orange à partir du 2 avril prochain. L'objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur en la rendant plus intuitive.

Les principaux changements concernent un écran principal revisité avec des icônes épurées disponibles en versions barrées et non barrées, et accompagnées de textes explicatifs pour une plus grande clarté. De quoi faciliter la compréhension des différentes fonctions et leur activation, y compris le mode pour réduire la consommation d'énergie.

Dans un même registre explicatif, la connexion de nouveaux équipements Wi-Fi verra le remplacement du bouton « + » par un message « Associer un équipement » qui est plus parlant, tandis que des procédures seront davantage détaillées grâce à plus d'options.

Des voyants lumineux désactivables

Afin d'améliorer le confort, la luminosité des voyants pourra être réglée avec un choix parmi « Normale », « Discrète » ou « Éteinte ». Une dernière option de désactivation des voyants lumineux qui devrait être largement appréciée.

Pour les clients professionnels, la gestion de la carte SIM en mode secouru sera par ailleurs simplifiée grâce à la possibilité de scanner un QR code affiché sur l'écran de la Livebox.