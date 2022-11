Orange est le fournisseur d'accès à internet historique en France, et particulièrement apprécié par ses clients pour la qualité de son réseau (internet ou mobile d'ailleurs), ses débits, mais également par son excellent service après vente. Seule "ombre" au tableau, un prix traditionnellement légèrement plus élevé que les concurrents. Mais avec cette offre spéciale Black Friday cela pourrait bien changer.

En effet, pendant un an avec un engagement de 12 mois, vous pourrez obtenir pour seulement 19,99 € par mois la Livebox Fibre qui propose un débit symétrique de 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi. Le forfait passera ensuite à 41,99 € par mois. Au menu la Livebox 5, le décodeur TV Orange Ultra HD 4K (sur demande uniquement, avec 40 € de frais d'activation) et plus de 140 chaînes TV incluses, sans oublier les appels illimités vers les fixes en France.

La Livebox Fibre d'Orange est à seulement 19,99 € par mois !



Orange propose également deux autres forfaits fibre Black Friday :

la Livebox Fibre Up à 25,99 € par mois puis 49,99 € après un an

puis 49,99 € après un an la Livebox Max Fibre à 34,99 € par mois puis 54,99 € après un an qui est la seule à proposer la nouvelle Livebox 6 Wifi 6



Concernant la concurrence, signalons Sosh et son forfait fibre à seulement 14,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, Red by SFR avec son forfait fibre 500 Mb/s symétrique à seulement 19 € par mois avec un mois offert, ou encore la fibre Bbox must 1 Gb/s à 24,99 € par mois pendant 1 an puis 41,99 €. Enfin, signalons la SFR Fibre Starter au petit prix de 18 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d'un an, ou encore chez Free la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.