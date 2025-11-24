Dans le cadre d'une mise à jour de la brochure tarifaire de ses offres d'accès Internet et avec une entrée en vigueur le 20 novembre dernier, Orange a discrètement fait évoluer les frais de résiliation pour les forfaits Livebox.

Le frais de résiliation sont ainsi fixés à 60 €, alors qu'ils étaient auparavant de 50 €, soit une hausse de 20 %. Entre les anciens abonnés et les nouveaux abonnés, la situation sera disparate en jonglant entre 50 € et 60 € de frais de résiliation.

À titre de comparaison, les frais de résiliation pour la Bbox de Bouygues Telecom sont à 69 €, tandis que les frais de résiliation pour la Freebox de Free et la Box de SFR sont tous les deux à hauteur de 59 €.

Sans incidence avec les offres de remboursement

Cela étant, il faut aussi tenir compte des offres de remboursement pratiquées par les FAI. Bouygues Telecom, Free et SFR remboursent les frais de résiliation Internet jusqu'à 100 €. Orange se montre même plus généreux en remboursant les frais de résiliation Internet jusqu'à 150 €.