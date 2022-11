En avril 2019, Orange a lancé l'offre Maison Protégée pour la protection du domicile avec de la télésurveillance et le service Maison Connectée intégré à la Livebox. Initialement introduit avec la Livebox 4, le service Maison Connectée pour la domotique est compatible avec la Livebox 5 et la Livebox 6.

Le service Maison Connectée n'aura toutefois pas vécu bien longtemps. Orange annonce son arrêt définitif pour le 15 janvier 2023. À cette date, il est précisé que le service et l'application mobile Maison Connectée (iOS et Android) permettant de gérer le foyer et les objets connectés à distance cesseront de fonctionner.

Une technologie DECT-ULE atypique

Avec la Livebox 4 et la Livebox 5, le service Maison Connectée a notamment pour particularité de s'appuyer sur la technologie DECT-ULE pour certains objets exclusifs à Orange. Cette technologie peu courante n'est par contre pas prise en charge par la Livebox 6 qui est disponible depuis le deuxième trimestre de cette année. Cela avait déjà amené à s'interroger sur le devenir de Maison Connectée, avant l'officialisation de son arrêt.

Orange indique que les objets DECT-ULE pour le service Maison Connectée ne fonctionneront plus à partir du 15 janvier prochain. " Les objets Maison Connectée DECT-ULE achetés après le 15 janvier 2021 en boutiques Orange ou sur le site Orange.fr pourront donner lieu à un remboursement ", peut-on lire. Un formulaire de demande de remboursement après le 15 janvier 2023 vient d'être mis en ligne.

Pour les objets connectés d'autres fabricants (Konyks, Philips Hue, Netatmo, D-Link, Bosch et Somfy), ils pourront toujours être pilotés indépendamment du service Maison Connectée via l'application du fabricant. La compatibilité avec d'autres solutions dépendra des protocoles utilisés.

Beaucoup d'utilisateurs frustrés ?

Ce genre de situation embarrassante ne devrait plus se produire dans un avenir relativement proche, maintenant que le protocole Matter a été finalisé et deviendra le prochain standard pour la maison connectée.

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir épingle toutefois la Maison Connectée d'Orange, sans savoir pour autant combien de clients son arrêt va toucher. " Orange admet que le marché des services liés aux objets connectés est très faible. "

Plus globalement, l'UFC-Que Choisir estime que déléguer un service de maison connectée à son fournisseur d'accès à Internet n'est pas un choix des plus judicieux. Il y a certes l'arrêt d'un service comme dans le cas présent, mais aussi le simple changement d'opérateur qui peut poser problème.