" Certaines chaînes n'autorisent pas l'avance rapide sur les publicités. Cela concerne les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, M6, W9 et 6ter ", indique le service client d'Orange sur le réseau social X.

Cette réponse est venue suite au constat d'un abonné d'Orange qui s'est retrouvé dans l'incapacité d'accélérer et ainsi passer les publicités avec des contenus de l'enregistreur TV de la Livebox. Un constat qui a été partagé par d'autres abonnés.

" Les groupes TF1 et M6 ont demandé à Orange de bloquer l'avance rapide pendant les pubs sur les enregistrements ", précise encore Orange. Il est à souligner qu'une situation similaire se produisait déjà dans le cadre des programmes en replay.

Effectivement, les groupes TF1 et M6 ont demandé à Orange de bloquer l'avance rapide pendant les pubs sur les enregistrements.

? Cela concerne les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, M6, W9 et 6ter.

Chez les autres FAI, BFMTV note que cette situation relativement récente du côté d'Orange était déjà d'actualité depuis bien plus longtemps chez Bouygues Telecom (TF1 est dans le giron du groupe Bouygues), et depuis l'année dernière pour SFR avec les enregistrements via les box TV.

Sur son forum d'assistance et en réponse à une question datant de 2021 sur l'impossibilité d'une avance rapide pendant les publicités sur des programmes enregistrés, Bouygues Telecom avait indiqué pour le cas de l'enregistrement cloud :

" Lors de la lecture d'un enregistrement sur les chaînes du groupe TF1 (TMC, TFX, TF1 Séries films et LCI) et du groupe M6 (W9, 6ter, Paris Première et Téva), l'avance rapide sur les publicités automatiques n'est pas possible, comme c'est d'ailleurs déjà le cas sur les replays. "