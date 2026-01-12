S'appuyant sur le succès rencontré dans les zones de test, Wing (filiale d'Alphabet) et Walmart prévoient de rendre le service de livraison par drone disponible dans de nouvelles métropoles majeures aux États-Unis.

Pour quelque 40 millions d'Américains

L'objectif affiché est un réseau de plus de 270 points de livraison par drone d'ici 2027, s'étendant d'un bout à l'autre du pays.

Le déploiement couvrira des agglomérations comme Los Angeles, St. Louis, Cincinnati et Miami, qui s'ajoutent aux marchés déjà préalablement annoncés tels que Houston, Orlando, Tampa et Charlotte. L'opération à Houston doit débuter dès le 15 janvier.

Au terme de l'expansion, le service pourrait couvrir environ 10 à 12 % de la population américaine, soit plus de 40 millions de personnes.

Le principe de la livraison avec Wing

Le processus est conçu pour être simple et intégré. Les clients passent commande via l'application Wing parmi une sélection de produits du magasin Walmart participant.

Les articles, qui comprennent des médicaments sans ordonnance, sont préparés dans de petits paquets en carton et chargés sur les drones depuis une zone dédiée sur le parking du magasin.

Les drones volent ensuite de manière autonome jusqu'à l'adresse du client, où ils déposent le colis avec un système de treuil, le tout sous la supervision d'opérateurs humains à distance.

Un modèle économique à valider pour Wing

Le drone phare de Wing peut transporter des charges de plus de 1 kg, tandis que les nouveaux modèles peuvent emporter plus de 2 kg. Ces appareils sont capables de parcourir jusqu'à près de 20 km aller-retour à une vitesse de croisière de plus de 105 km/h.

Économiquement, le modèle repose sur le volume et le but est d'atteindre une échelle suffisante pour la rentabilité. Actuellement, les livraisons sont proposées gratuitement pour encourager la découverte du service.

En déplaçant les livraisons du dernier kilomètre vers de petits aéronefs électriques, l'initiative porte également une promesse environnementale.