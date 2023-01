Logan Paul est sans doute l'un des youtubeurs les plus polémiques de ces dernières années : millionnaire, il avait notamment beaucoup fait parler de lui en achetant la carte Pokémon la plus chère de l'histoire (5,3 millions de dollars), puis il s'est illustré dans la boxe avec quelques rencontres teintées de scandale et de soupçon de matchs arrangés.

Plus récemment, le nom du Youtubeur a été évoqué lorsque l'enseigne Lidl a proposé la vente d'une boisson énergisante conçue par Logan Paul et KSI (Prime), entrainant bousculades et bagarres dans certains magasins.

Un jeu qui mêle Crypto, NFT... et vaste arnaque

Mais plus tôt, en 2021, Logan Paul faisait la promotion d'un jeu vidéo sur sa chaine : CryptoZoo. Une promotion habituelle pour les influenceurs, sauf que dans ce cas précis, il s'agissait surtout d'une vaste arnaque.

Le jeu proposait ainsi d'intégrer la blockchain et permettait aux joueurs d'acheter des "Zoo Coins", une monnaie propre au jeu qui permettait d'acheter des oeufs d'animaux aléatoires en NFT. L'objectif du titre était de faire reproduire les animaux pour générer des hybrides et de récupérer ainsi des NFT pouvant ensuite être revendus. Le titre proposait ainsi une certaine forme de spéculation.

Dès son année de lancement et fort du sponsor avec Logan Paul, le titre a généré plus de 2,5 millions de dollars sa première année. La capitalisation du Zoo Coin était estimée à 2 milliards de dollars... Et pourtant le jeu n'est toujours pas jouable...

La situation a été dénoncée par CofeeZilla, un Youtubeur qui annonce clairement que CryptoZoo est une arnaque.

Logan Paul a fait la promotion d'une plateforme qui a récolté des fonds sans véritablement se lancer sur le marché. Le Youtubeur n'est pas directement responsable du fiasco de la plateforme, mais il a profité de sa notoriété et très certainement touché un joli chèque pour encourager ses followers dans un système mêlant crypto et NFT avec la promesse d'un fort retour sur investissement alors même que la plupart n'y connaissent rien...

Et tout cela ne sent pas bon puisqu'il semble que l'un des développeurs de CryptoZoo se soit enfui en Suisse avec le code source du jeu tout en réclamant une rançon d'un million de dollars à la société pourtant propriétaire. Il se dit également qu'aucun des 30 développeurs du jeu n'aurait touché de salaire pendant le développement.

Bref, une arnaque presque "standard" pour ce type de jeu surfant sur les NFT et l'écosystème crypto qui surfent sur les méconnaissances et la crédulité des joueurs attirés par l'appât du gain.