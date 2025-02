Les métiers manuels comme ceux du BTP peuvent sembler loin du numérique mais ce serait se faire une fausse idée des nouvelles possibilités offertes par la technologie.

Si la main et le savoir-faire restent essentiels, de nombreux outils (réalité augmentée, drones, nouvelles techniques automatisées, impression 3D BIM ou Build Information Modeling...) sont désormais à disposition pour accélérer certains aspects des chantiers.

Les outils numériques peuvent également faire gagner beaucoup de temps dans la planification et la gestion des chantiers en fournissant des solutions prêtes à l'emploi et permettant une simplification du suivi, notamment pour les artisans qui n'ont pas tous des équipes dédiées à chaque étape de leurs projets.

Toutes les informations utiles rassemblées et accessibles

Si l'on prend l'exemple du métier de couvreur, il faut pouvoir disposer d'une visibilité sur la gestion des chantiers, leur planification et leur financement, des devis aux factures.

Des outils comme Trustup Pro, logiciel pour les couvreurs belges répondent à ces besoins en fournissant un cadre pour une gestion de chantier effective rassemblant toutes les informations pertinentes pour fournir une visibilité optimale, des devis aux travaux en passant par les finances.

Le logiciel permet de créer des fiches de chantier contenant toutes les informations nécessaires et d'organiser le planning en définissant les tâches de chacun et en harmonisant les calendriers afin que le projet ne connaisse pas de temps morts.

Dans le cas spécifique des couvreurs, Trustup Pro peut fournir des états d'avancement du chantier pouvant être réclamés par le maître d'oeuvre et assurer un suivi du coût des matériaux et des différences évolutions de dépense tout en fournissant un calcul de rentabilité propre au chantier en cours.

Ce type de solution permet également de centraliser de nombreuses informations utiles, du fichier client détaillé au déroulé des chantiers précédents en passant par la gestion des équipes, du planning au temps de présence sur le chantier en passant par l'organisation des congés.

Les équipes sur le terrain ont de leur côté accès aux données (plans, rapports divers, expertises) et au programme du chantier, accessibles depuis un ordinateur mais aussi via un smartphone grâce à une application dédiée, ce qui peut être plus pratique pour des équipes sur le terrain, et a fortiori sur les toits.

Le logiciel de gestion de projet, une aide précieuse

L'ambition de Trustup Pro est de simplifier la gestion des entreprises de couvreurs (et plus généralement du BTP) en améliorant leur efficacité opérationnelle et leur vision de toutes les composantes de leurs chantiers.

Le logiciel de gestion permet d'anticiper les coûts, de s'adapter aux contraintes (retards, disponibilité des matériaux, des équipements et de la main d'oeuvre) et de faciliter la communication entre les différents acteurs (maître d'oeuvre, client, sous-traitant).

Tous ces éléments combinés visent plusieurs objectifs : tenir les délais, assurer une construction de qualité et maîtriser ses coûts, tout en gagnant du temps sur les tâches administratives afin de concentrer les efforts sur le savoir-faire lui-même.

Pour des artisans et des PME qui n'ont pas forcément du personnel dédié à ces tâches, les logiciels de gestion de projet sont donc un allié précieux pour ne pas se laisser déborder ou écraser par les nécessités annexes à leur coeur de métier.