- Google Chrome 139 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 139 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Firefox 141.0.3 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- OnlyOffice 9.0.4 (Windows, macOS, Linux) : suite bureautique
- 7-Zip 25.01 (Windows) : logiciel de compression et d'archivage de fichiers
- Audacity 3.7.5 (Windows, macOS, Linux) : enregistrer et éditer des sources audio
- MEmu 9.2.6 (Windows) : émulateur Android
- Calibre 8.8 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques