- Adobe Acrobat Reader 2025.001.20623 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- Google Chrome 139.0.7258.128 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 139.0.3405.102 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Vivaldi 7.5.3735.62 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Notepad++ 8.8.5 (Windows) : éditeur de texte et de code source
- HWiNFO 8.30 (Windows) : en savoir plus sur son PC
- GPU-Z 2.68.0 (Windows) : tout savoir sur sa carte graphique
- Glow 25.09 (Windows) : tout savoir sur son PC
- Cjam 2.1.2.0 (Windows) : éditer des fichiers MP3
- MP3tag 3.31 (Windows) : éditeur de tags de nombreux formats audio
- VirtualBox 7.2.0 (Windows, macOS, Linux) : solution de virtualisation