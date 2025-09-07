- Google Chrome 140 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 140 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- LibreOffice 25.8.1 (Windows, macOS, Linux) : suite de productivité
- Linux Mint 22.2 : distribution Linux
- CrystalDiskInfo 9.7.2 (Windows) : vérifier le bon état de santé des disques durs et SSD
- BurnAware Free 18.9 (Windows) : logiciel de gravure CD, DVD et Blu-ray
- PDF24 Creator 11.28.0 (Windows) : créer des fichiers au format PDF
- doPDF 11.9.508 (Windows) : convertisseur PDF
- foobar2000 2.25 (Windows) : lecteur audio avec des fonctions avancées
- Wireshark 4.4.9 (Windows, macOS, Linux) : analyseur de protocole réseau
- Calibre 8.10 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques