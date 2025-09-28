- Google Chrome 140.0.7339.208 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 140.0.3485.94 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Adobe Acrobat Reader 2025.001.20744 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- OBS Studio 32.0.0 (Windows, macOS, Linux) : enregistrement vidéo et streaming en direct
- Thunderbird 143.0.1 (Windows, macOS, Linux) : client de messagerie
- Krita 5.2.13 (Windows, macOS, Linux) : logiciel d'édition et de retouche d'image
- Cjam 2.2.2.0 (Windows) : éditer des fichiers MP3
- Calibre 8.11.0 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques
- Rufus 4.10.2279 (Windows) : créer un disque USB bootable
- Glow 25.12 (Windows) : tout savoir sur son PC