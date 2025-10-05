- Google Chrome 141 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 141.0.3537.57 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Adobe Acrobat Reader 2025.001.20756 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- Glary Utilities 6.32 (Windows) : outil de maintenance et d'optimisation du PC
- Rufus 4.11.2285 (Windows) : créer un disque USB bootable
- ocenaudio 3.16.0 (Windows, macOS, Linux) : éditeur audio
- AnyBurn 6.6 (Windows) : outil de gravure pour CD, DVD et Blu-ray
- Calibre 8.12.0 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques
- Sandboxie 5.71.4 (Windows) : créer un environnement isolé de type sandbox
- Stellarium 25.3 (Windows, macOS, Linux) : logiciel de planétarium