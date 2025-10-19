- Adobe Acrobat Reader 2025.001.20813 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- Google Chrome 141.0.7390.108 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 141.0.3537.85 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Firefox 144 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- OnlyOffice 9.1.0 (Windows, macOS, Linux) : suite bureautique
- Thunderbird 144.0.1 (Windows, macOS, Linux) : client de messagerie
- Tails 7.1 : distribution Linux axée sur la sécurité, la confidentialité et l'anonymat
- Linux Mint Debian Edition 7 : distribution Linux
- HWiNFO 8.32 (Windows) : en savoir plus sur son PC
- CPU-Z 2.17 (Windows) : tout savoir sur sa configuration matérielle processeur
- Calibre 8.13.0 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques