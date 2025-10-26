- Google Chrome 141.0.7390.123 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 141.0.3537.99 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- BleachBit 5.0.2 (Windows) : outil de nettoyage du système
- Notepad++ 8.8.7 (Windows) : éditeur de texte et de code source
- doPDF 11.9.511 (Windows) : convertisseur PDF
- CopyQ 13.0.0 (Windows) : gestion avancée du presse-papiers
- Glow 25.14.1 (Windows) : tout savoir sur son PC
- Cjam 2.2.4.0 (Windows) : éditer des fichiers MP3
- PeaZip 10.7.0 (Windows, Linux) : outil d'archivage des fichiers
- VirtualBox 7.2.4 (Windows, macOS, Linux) : solution de virtualisation