- Google Chrome 142.0.7444.135 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 142.0.3595.65 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Adobe Acrobat Reader 2025.001.20844 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- KeePass 2.60 (Windows, macOS, Linux) : gestionnaire de mots de passe
- Glow 25.15 (Windows) : tout savoir sur son PC
- ocenaudio 3.16.2 (Windows, macOS, Linux) : éditeur audio
- Cjam 2.3.0 (Windows) : éditer des fichiers MP3
- MediaInfo 25.10 (Windows, macOS, Linux) : afficher des informations techniques et les tags de fichiers audio et vidéo
- Calibre 8.14.0 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques
- Sandboxie 5.71.5 (Windows) : créer un environnement isolé de type sandbox