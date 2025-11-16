- Adobe Acrobat Reader 2025.001.20918 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- Google Chrome 142.0.7444.163 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 142.0.3595.80 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Firefox 145.0 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Vivaldi 7.7 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- LibreOffice 25.8.3 (Windows, macOS, Linux) : suite de productivité
- Thunderbird 145.0 (Windows, macOS, Linux) : client de messagerie
- Tor Browser 15.0.1 (Windows, macOS, Linux) : naviguer sur le réseau d'anonymisation Tor
- Tails 7.2 : distribution Linux axée sur la sécurité, la confidentialité et l'anonymat
- HWiNFO 8.34 (Windows) : en savoir plus sur son PC
- CCleaner 7.1 (Windows) : outil de nettoyage et d'optimisation du système
- Wise Disk Cleaner 11.2.8 (Windows) : supprimer les fichiers inutiles et défragmenter
- Sandboxie 5.71.6 (Windows) : créer un environnement isolé de type sandbox