  • Vivaldi 7.7 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
  • Tor Browser 15.0.1 (Windows, macOS, Linux) : naviguer sur le réseau d'anonymisation Tor
  • Tails 7.2 : distribution Linux axée sur la sécurité, la confidentialité et l'anonymat
  • CCleaner 7.1 (Windows) : outil de nettoyage et d'optimisation du système