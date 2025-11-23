- Google Chrome 142.0.7444.176 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 142.0.3595.94 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Firefox 145.0.1 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Tor Browser 15.0.2 (Windows, macOS, Linux) : naviguer sur le réseau d'anonymisation Tor
- Adobe Acrobat Reader 2025.001.20937 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- ocenaudio 3.16.4 (Windows, macOS, Linux) : éditeur audio
- Blender 4.5.5 (Windows, macOS, Linux) : modélisation et animation 3D
- qBittorrent 5.1.4 (Windows, Linux) : client BitTorrent
- Glary Utilities 6.34 (Windows) : outil de maintenance et d'optimisation du PC
- Wireshark 4.6.1 (Windows, macOS, Linux) : analyseur de protocole réseau
- Notepad++ 8.8.8 (Windows) : éditeur de texte et de code source
- Calibre 8.15 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques
- Sandboxie 5.71.7 (Windows) : créer un environnement isolé de type sandbox