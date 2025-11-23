  • Tor Browser 15.0.2 (Windows, macOS, Linux) : naviguer sur le réseau d'anonymisation Tor
  • Blender 4.5.5 (Windows, macOS, Linux) : modélisation et animation 3D
  • Wireshark 4.6.1 (Windows, macOS, Linux) : analyseur de protocole réseau
  • Calibre 8.15 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques