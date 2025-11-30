- Firefox 145.0.2 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Opera One 124.0.5705.65 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Vivaldi 7.7.3851.56 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Kodi 21.3 (Windows, macOS, Linux) : lecteur multimédia
- KeePassXC 2.7.11 (Windows, macOS, Linux) : gestionnaire de mots de passe
- PDFCreator 6.2.0 (Windows) : convertir des fichiers en PDF
- doPDF 11.9.512 (Windows) : convertisseur PDF
- Pinta 3.0.5 (Windows, macOS, Linux) : outil d'édition d'image
- Cjam 2.3.2.0 (Windows) : éditer des fichiers MP3
- Sandboxie 5.71.8 (Windows) : créer un environnement isolé de type sandbox