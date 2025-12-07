- Google Chrome 143.0.7499.41 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 143.0.3650.66 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Adobe Acrobat Reader 2025.001.20982 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- OnlyOffice 9.2.0 (Windows, macOS, Linux) : suite bureautique
- CCleaner 7.02 (Windows) : outil de nettoyage et d'optimisation du système
- Wise Disk Cleaner 11.3 (Windows) : supprimer les fichiers inutiles et défragmenter
- Audacity 3.7.6 (Windows, macOS, Linux) : enregistrer et éditer des sources audio
- Wireshark 4.6.2 (Windows, macOS, Linux) : analyseur de protocole réseau
- Cjam 2.3.3.0 (Windows) : éditer des fichiers MP3
- Glow 25.16 (Windows) : tout savoir sur son PC