- Google Chrome 143.0.7499.193 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 143.0.3650.139 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- OnlyOffice 9.2.1 (Windows, macOS, Linux) : suite bureautique
- VLC 3.0.23 (Windows, macOS, Linux) : lecteur multimédia
- HWiNFO 8.40 (Windows) : en savoir plus sur son PC
- CPU-Z 2.18 (Windows) : tout savoir sur sa configuration matérielle processeur
- Glary Utilities 6.36 (Windows) : outil de maintenance et d'optimisation du PC
- ocenaudio 3.17 (Windows, macOS, Linux) : éditeur audio
- Notepad++ 8.9 (Windows) : éditeur de texte et de code source
- Shutter Encoder 19.8 (Windows, macOS) : convertir et éditer des vidéos
- Sandboxie 5.71.9 (Windows) : créer un environnement isolé de type sandbox
- Stellarium 25.4 (Windows, macOS, Linux) : logiciel de planétarium