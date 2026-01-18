  • Firefox 147 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
  • Tor Browser 15.0.4 (Windows, macOS, Linux) : naviguer sur le réseau d'anonymisation Tor
  • Tails 7.4 : distribution Linux axée sur la sécurité, la confidentialité et l'anonymat
  • Wireshark 4.6.3 (Windows, macOS, Linux) : analyseur de protocole réseau