- Google Chrome 144 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 144 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Firefox 147 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Adobe Acrobat Reader 2025.001.21078 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- Thunderbird 147.0 (Windows, macOS, Linux) : client de messagerie
- Tor Browser 15.0.4 (Windows, macOS, Linux) : naviguer sur le réseau d'anonymisation Tor
- Tails 7.4 : distribution Linux axée sur la sécurité, la confidentialité et l'anonymat
- ocenaudio 3.17.1 (Windows, macOS, Linux) : éditeur audio
- Wireshark 4.6.3 (Windows, macOS, Linux) : analyseur de protocole réseau