- Google Chrome 144.0.7559.97 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Opera One 126.0.5750.59 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Adobe Acrobat Reader 2025.001.21111 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- PDF24 Creator 11.29.1 (Windows) : créer des fichiers au format PDF
- Glary Utilities 6.37 (Windows) : outil de maintenance et d'optimisation du PC
- Affinity 3.0.3.4027 (Windows, macOS) : logiciel de design graphique
- BandiView 7.24 (Windows) : visionneuse d'images
- BurnAware 19.0 (Windows) : logiciel de gravure CD, DVD et Blu-ray
- Mp3tag 3.33 (Windows) : éditeur de tags de nombreux formats audio
- MEmu 9.3.2.1 (Windows) : émulateur Android