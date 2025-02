C'est un constat qui vaut pour une grande majorité des grandes entreprises qui ont pris la décision de conserver une autonomie dans les processus de développement logiciels : si les équipes et les moyens sont là, la qualification n'est pas toujours au rendez-vous, avec pour conséquence des pertes de temps, de compétitivité et à la fin, de revenus. Alors que le marché contraint à disposer de logiciels personnalisés : qu'il s'agisse de logiciels professionnels liés à l'activité, de gestion, ou même de logiciels destinés aux clients, d'applications mobiles... les entreprises deviennent dépendantes de leur capacité à proposer ou à disposer d'environnements numériques performants ou attractifs.

Depuis des années, les grands groupes s'efforcent à conserver une sorte d'exclusivité, de main mise, un contrôle total sur leurs logiciels, au prix de la mise en place d'une équipe tech qui dispose souvent au départ d'un budget confortable, mais pas toujours du niveau de compétences nécessaires. Car au fil des années, les sociétés de développement de logiciels ont également explosé, et en faisant de l'activité leur coeur de métier, elles ont renforcé leur expertise dans le domaine, parviennent à former leurs équipes de façon très réactive et proactive en fonction de l'évolution du marché et des besoins des clients. En résultent des équipes souvent très qualifiées dans plusieurs domaines, capables de répondre aux besoins et enjeux du marché dans un temps très court, et des prix de plus en plus bas.

Logiciels personnalisés : plus qu'un outil, une nécessité

Malheureusement, le constat est souvent le même au coeur des ETI, des PME ou même des grands groupes : le logiciel est souvent vu comme un coût, parfois comme un véritable outil, mais rarement comme un levier stratégique. Celles qui ont entrepris de monter leur propre équipe de développeurs se retrouvent trop souvent avec une forme d'accumulation de dette technique forçant à renouveler les équipes et à enchainer les retards de développement, de mise sur le marché, de mise à jour, d'entretien...

Des situations auxquelles les entreprises spécialisées dans le développement de logiciels peuvent plus facilement répondre justement par leur spécialisation dans le domaine et une capacité à plus facilement obtenir une vision du projet des clients, et à se montrer force de proposition et d'évolution du fait de l'expérience acquise et d'une connaissance large et globale du marché et des solutions existantes.

La transformation numérique passe ainsi par la nécessité de renforcer ses équipes de développement ou de faire appel à des prestataires tiers spécialisés sur le segment.

Le marché du développement de logiciels personnalisés était évalué à 28,3 milliards de dollars en 2022, il devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de plus de 21,5% entre 2023 et 2032 selon les analystes.

Une croissance forte qui est également en partie motivée par le besoin croissant d'automatisation des processus métiers. La recherche de gains d'efficacité et de productivité via la mise en place de logiciels sur mesure représente chaque jour un peu plus un enjeu capital pour les sociétés et un levier stratégique majeur qu'il devient impossible de négliger dans un monde de plus en plus numérique.