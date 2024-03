Le marché de la webcam a repris des couleurs depuis quelques années, porté par la période de confinement liée à la crise Covid et au renforcement du télétravail. Le distanciel étant désormais un peu plus ancré dans les habitudes de certains usagers, on voit ainsi le marché des accessoires et du PC afficher quelques sursauts.

Logitech espère ainsi désormais convaincre avec sa MX Brio, une caméra 4K qui affiche des fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Logitech présente sa webcam comme "la plus avancée à ce jour", ce qui lui permet de s'intégrer dans la gamme MX jusqu'ici réservée aux seuls claviers et souris. La marque l'oriente vers "la collaboration et le streaming".

Côté intelligence artificielle, la caméra pourra appliquer des filtres, améliorer l'image automatiquement en conditions de faible luminosité, régler la balance des blancs, le contraste, la saturation...

Pour l'aspect collaboratif, elle propose un obturateur de confidentialité et pourra être orientée pour se placer à l'horizontale afin de filmer ce qu'il se passe sur le bureau de l'utilisateur afin de partager plus simplement ses notes ou de réaliser des démonstrations. Dans cette orientation, la caméra basculera alors en "Show Mode" pour réorienter l'image dans le bon sens pour les interlocuteurs.

Pour parfaire le tout, la caméra embarque deux micros beamforming avec réducteur de bruit parasite. Elle se connecte en USB-C pour proposer du flux 2160p à 30 images par seconde et en HDR.

La MX Brio est déjà proposée sur le site de Logitech au prix assez imposant de 229€