Le succès du Steam Deck a fait des émules : nombreux sont les constructeurs à s'être lancés depuis sur le marché de la console portable avec parfois des orientations bien différentes toutefois.

C'est le cas du fabricant de périphériques Logitech qui s'était associé avec le chinois Tencent pour développer une console portable orientée vers le Cloud Gaming. Malheureusement, depuis son lancement en octobre dernier, la console n'était commercialisée qu'aux États-Unis, une situation qui va prochainement changer avec l'arrivée de la console en Europe.

La G Cloud débarque finalement en Europe !

Rappelons que contrairement au Steam Deck, la G Cloud ne propose pas une configuration digne d'un PC : elle ne sera pas capable de faire tourner elle-même les jeux premium disponible sur le marché. Néanmoins, elle s'oriente vers les diverses plateformes de Cloud Gaming comme le GeForce Now, xCloud ou même Steam Link en local.

La machine propose un écran de 7 pouces Full HD en 60 Hz et des contrôles identiques aux manettes console du marché avec plusieurs gâchettes et deux joysticks. Pour son arrivée en Europe, Logitech a misé sur de grands distributeurs comme Fnac et Amazon, et la console arrive également avec quelques améliorations.

Logitech a ainsi ajouté quelques fonctions qui manquaient jusqu'ici, notamment la possibilité de réorganiser l'affichage, de régler la sensibilité des joysticks et elle prend également désormais en charge le service Shadow, le PC ancré dans le Cloud.

La Logitech G Cloud sera disponible d'ici la fin du mois de mai au tarif de 359 euros. Une offre spéciale de lancement valable du 22 mai au 22 juin permettra de mettre la main sur un abonnement de 6 mois au Xbox Game Pass ultimate, un mois à GeForce Now Ultimate et un mois sur Shadow.