En 2022, Google annonçait un partenariat avec iFixit afin de faciliter la réparation des smartphones par les utilisateurs eux-mêmes. Cette initiative a également été suivie par Samsung et Valve, et aujourd'hui, le groupe Logitech rejoint le mouvement. La marque connue de toutes et tous prévoit de fournir prochainement des pièces détachées officielles ainsi que des tutoriels pour encourager les réparations faites soi-même (DIY).

Pour quels périphériques ?

Dans un premier temps, Logitech annonce que deux modèles de souris sans fil (MX Master et MX Anywhere) seront les premiers produits à bénéficier de cette collaboration avec iFixit.

Logitech mettra à disposition des composants officiels en vente individuelle, mais les personnes intéressées auront également la possibilité d'acquérir des kits de réparation comprenant non seulement les composants nécessaires, mais aussi des outils appropriés.

Pour le moment, Logitech n'a pas divulgué les prix des composants et des kits de réparation. La nouvelle page dédiée à Logitech sur iFixit regroupe également de nombreux autres produits de la marque, tels que des claviers, des webcams, des casques audios et des périphériques de jeu. Des tutoriels sont déjà disponibles pour certains de ces produits.

Le groupe Logitech a cité : "Logitech travaille avec iFixit pour faciliter la disponibilité des pièces détachées, prendre en charge les réparations au-delà de la garantie sur certains produits et développer des guides de réparation pertinents pour prendre en charge ces réparations."

Pour l'instant, cette collaboration entre iFixit et Logitech est limitée au territoire américain, avec une première série de composants prévue pour cet été. Les tarifs pratiqués par Logitech ainsi que les prochains produits concernés par cette collaboration restent à définir.

Nous attendons avec impatience ces informations afin de pouvoir, nous aussi, réparer notre matériel nous-mêmes.