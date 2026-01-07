Sur macOS, des utilisateurs ont eu la désagréable surprise de voir leurs applications Logi Options+ et G HUB refuser de se lancer. En cause, un simple certificat de développeur que l'entreprise a omis de renouveler à temps.

Cet incident a bloqué l'accès aux personnalisations des souris, claviers et autres périphériques de Logitech, laissant notamment de nombreux professionnels dans l'embarras.

Quelle est l'origine de cette panne ?

Le problème provient de l'expiration d'un certificat indispensable au bon fonctionnement des applications sur macOS. Sans ce sésame numérique, le système d'exploitation d'Apple bloque le démarrage des logiciels pour des raisons de sécurité.

Logitech a officiellement reconnu le problème, expliquant que " le certificat requis pour exécuter les applications a expiré ". La panne a touché non seulement l'application grand public Logi Options+, mais aussi G HUB qui se destine aux joueurs.

La communication tardive de Logitech a amplifié la frustration, avec des plaintes pour du temps de travail perdu en pensant que le problème venait de l'ordinateur Mac, par exemple. À noter que l'incident n'a pas concerné les utilisateurs sur Windows.

Comment Logitech a-t-il résolu le problème ?

Face à l'impossibilité de corriger le tir côté serveur, Logitech a été contraint de développer un nouvel installateur qui résout le problème. Les utilisateurs affectés doivent donc télécharger manuellement ce patch et l'installer par-dessus leur version existante.

Logitech assure que toutes les personnalisations, profils et réglages seront conservés après la mise à jour rapide. Le numéro de version de l'application restera le même après l'application du correctif.

Reste un oubli de renouvellement de certificat qui fait tache pour un éditeur de l'envergure de Logitech. La panne démontre par ailleurs l'importance prise par les options avancées grâce à Logi Options+.