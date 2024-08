Patronne de Logitech depuis octobre dernier, Hanneke Faber a accordé un entretien à The Verge dans le cadre du podcast Decoder. Elle aborde notamment le sujet de la durabilité des produits et évoque une souris éternelle qui n'aurait pas besoin d'être remplacée.

En gestation dans le centre d'innovation du groupe, l'idée est de concevoir une souris d'ordinateur de qualité supérieure comparée à une montre de luxe, tout en contribuant à la réduction de l'impact environnemental.

" Il s'agit d'une belle montre, pas d'une montre super chère, mais je n'ai pas l'intention de la jeter un jour. Alors pourquoi devrais-je jeter ma souris ou mon clavier si c'est un produit de qualité fantastique, bien conçu et doté de logiciels ? La souris éternelle est l'une des choses que nous aimerions réaliser. "

Un abonnement payant est une piste

La réparabilité sera nécessairement un élément de première importance, tout comme des mises à jour logicielles régulières afin d'assurer la longévité de la souris et de trouver un modèle économique pour Logitech.

C'est ainsi l'éventualité d'un abonnement payant pour la souris éternelle qui engloberait tout un panel de services, même si les contours restent encore flous pour le moment.

" Nos produits devront changer, mais le matériel devra-t-il changer ? Je n'en suis pas si sûre. Nous devrons évidemment le réparer et trouver ce modèle économique. Nous n'en sommes pas encore à la souris éternelle aujourd'hui, mais je suis intriguée par l'idée. "

Une fausse bonne idée ?

Les modèles d'abonnement sont de plus en plus en vogue. Ils sont poussés à la fois en direction des professionnels et des particuliers. Gare cependant à l'excès… Le cas échéant, il faudra pour Logitech déployer des trésors d'imagination pour séduire avec sa souris, même si elle est éternelle.