L'engouement du grand public pour les imprimantes 3D ou les graveurs laser, afin de créer ou de personnaliser des objets, ne cesse de croître. De nombreuses sociétés l'ont bien compris et misent tout sur cet aspect.

C'est le cas de LONGER qui, après la LK5 Pro ou encore l’Orange 4K, a présenté il y a quelques mois la LONGER Ray5 10 W qui présente un excellent rapport qualité vs prix pour un laser 10 W avec focale de 50 mm. A vous la possibilité de graver ou de découper de nombreux matériaux comme le papier, les tissus, l'acrylique (30 mm d'épaisseur), le plastique ou encore le bois (20 mm).

Avec la Ray5 10 W, vous pourrez en effet très facilement personnaliser des objets avec une surface de travail de 400 x 400 mm et une précision de gravure de 0,06 x 0,06 mm. Le sport laser est aussi fin que 0,0036 mm² et 2 fois plus fin que les lasers classiques, permettant des détails soignés. La machine permet également d'atteindre une vitesse de gravure de 10 000 mm par minute, et ce de façon stable grâce à la conception même de la structure.

LONGER est également très concernée par la sécurité de sa Ray5 qui possède une sécurité anti-incendie permettant de détecter si les matériaux sont en feu, avec une coupure du laser. Elle dispose également d'une protection visuelle intégrée qui évite le port de lunettes. Si la protection est retirée, la machine s'arrête automatiquement, de même que si la machine est déplacée pendant une gravure. Enfin, le laser s'éteint automatiquement lorsque le module laser est gelé pendant plus de 15 secondes.

Elle dispose également d'un écran tactile couleur de 3,5" permettant de la contrôler sans nécessiter un PC, mais avec juste une simple carte SD. A vous la possibilité de régler directement depuis l'écran la vitesse ou la puissance du laser, et ce en temps réel.

Pour finir, la Longer Ray5 10W est équipée d'une carte mère 32 bits fonctionnant à 240 Mhz. Elle prend en charge tous types de formats tels que JPG, PNG, BMP, G- code, GIF, SVG, NC, GC, etc. La machine est compatible avec divers logiciels de gravure, tels que LaserGRBL, LightBurn, prend en charge Windows, macOS, et Linux.

Vous trouverez le découpeur / graveur laser LONGER Ray5 10W au petit prix de 269 € avec le code de réduction R10HWA de -50€ sur le site officiel de la marque.

Une autre offre spéciale Black Friday est également disponible avec en bundle la LONGER Ray5 10W et la pompe Air Assist qui permet de réduire rapidement la chaleur autour de la tête laser, pour de meilleurs résultats, et pour éliminer efficacement la fumée et la poussière générées lors de la gravure laser.