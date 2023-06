Le studio Hexworks nourrit de grandes ambitions pour son prochain action RPG : Lords of the Fallen. Le titre affiche son lot de ressemblances avec Elden Ring, et concrètement, l'objectif pour le studio est de reproduire le succès de la petite bombe de FromSoftware.

Encore peu détaillé, le jeu s'est ainsi offert une nouvelle vidéo commentée qui explique l'origine du titre et nous dévoile les mondes parallèles d'Axiom et Umbral. L'occasion de constater que les joueurs devront faire face à de nombreux boss à la taille parfois colossale.

Rappelons pour l'occasion qu'il s'agit d'un reboot du premier jeu éponyme sorti en 2014 avec une foule d'améliorations tant dans le gameplay que le contenu. Par ailleurs, Hexworks a annoncé que la carte du titre serait 5 fois plus grande.

Lords of the Fallen profite du moteur Unreal Engine 5 et pourrait ainsi surpasser Elden Ring dans les graphismes tout en se montrant largement mieux optimisé dès sa sortie.

Le jeu sortira sur PC, Xbox Series et PS5 le 13 octobre prochain, les précommandes étant déjà disponibles.