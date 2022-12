Le projet avait été lancé en 2018 mais la carte des loyers avait été plus ou moins abandonnée. Elle profite aujourd'hui d’une mise à jour qui repose sur une base de données de plus de 7 millions d’annonces locatives parues sur les sites de Seloger et Leboncoin entre 2018 et 2022. Il sera donc possible de consulter, à l’échelle communale, le loyer par mètre carré pour les maisons et les appartements.

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires indique que « Jusqu’à présent, aucun indicateur de loyers ne couvrait l’ensemble du territoire national avec une méthodologie de calcul transparente. »

Parmi les records, nous trouvons bien sûr la ville de Paris avec un prix moyen de 28,6 € au mètre carré pour un appartement et de 23,5 € par m² pour une location de maison. Pour la province, en Haute-Marne les loyers ne sont que de 5,2 € le m² pour une maison et 5,5 € pour un appartement soit quasi 5 fois moins cher que dans la capitale.

Quant à la moyenne nationale, le loyer mensuel moyen est de 8,20 € pour une maison et de 9,38 € au m² pour un appartement.

Il est important de noter que ces chiffres sont à titre indicatif, qu’ils ne prennent en compte que les logements non meublés et avec les charges, mais surtout se basant sur les annonces actuelles.

Vous pouvez consulter la carte des loyers sur le site du gouvernement.