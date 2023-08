Tandis que l'Inde a lancé une mission Chandrayan-3 avec l'ambition de poser un alunisseur et un rover au Pôle Sud de la Lune, zone encore jamais explorée, la Russie pourrait lui souffler cette première mondiale avec sa propre mission Luna-25.

Cette dernière a le même objectif de faire alunir un module dans le même secteur et d'utiliser ses instruments scientifiques pour mieux caractériser la zone et évaluer la capacité de trouver de l'eau sous forme de glace dans certains cratères.

L'alunisseur de la mission Luna-25 (credit : Roscosmos)

Partie le 11 août 2023 grâce à une fusée Soyouz, la mission russe suit une trajectoire plus directe que celle de l'Inde lancée mi-juillet, ce qui doit lui permettre d'arriver à peu près en même temps, voire un peu plus tôt que Chandrayan-3.

En début de semaine, l'agence spatiale russe Roscomos indiquait que les premières étapes du vol s'étaient déroulées comme prévu et que la sonde se dirigeait vers la Lune.

Luna-25 en orbite lunaire

Elle est désormais entrée en orbite lunaire ce mercredi 16 août, constituant "une première dans l'histoire contemporaine de la Russie", selon un communiqué de Roscosmos adressé à l'AFP. La dernière mission lunaire russe, en 1976, date de l'époque soviétique.

La mise en orbite lunaire s'est déroulée comme prévu, avec deux poussées des moteurs pour ralentir la sonde et lui faire atteindre une orbite d'attente à 100 kilomètres au-dessus de la surface lunaire.

Dans le cercle rouge, la Lune (credit : Roscosmos)

L'alunissage est prévu pour sa part lundi 21 août, au nord du cratère Boguslawsky, situé au pôle sud du satellite, rompant avec la tradition des alunissages en zone équatoriale et constituant ainsi une première que se disputeront donc la Russie et l'Inde dans les prochains jours (vers le 23 août pour l'Inde), sous réserve que les missions se déroulent sans anicroche.

Il reste toujours possible que la descente se passe mal et c'est que c'était passé avec la précédente mission Chandrayan durant laquelle l'alunisseur était arrivé trop vite à la surface et s'était crashé.

Premières images depuis Luna-25

En attendant, les instruments présents à bord de Luna-25 ont commencé à être activés dès dimanche et les premières images issues des caméras de la sonde Luna-25 ont été diffusées, montrant la Lune au loin et des éléments de la sonde.

Luna-25 en approche de la Lune (credit : Roscosmos)

L'enjeu est d'importance puisqu'il rappelle que la Russie a toujours de grandes ambitions dans le domaine spatial, et ce malgré les sanctions frappant son économie depuis le conflit avec l'Ukraine.

A plus long terme, et après plusieurs autres missions lunaires, une coopération est envisagée entre la Russie et la Chine pour établir une station permanente sur la Lune qui pourrait accueillir deshumains.