L'atterrisseur Peregrine d'Astrobotic Technology a échoué le mois dernier. C'est désormais au tour de l'atterrisseur Nova-C d'Intuitive Machines de tenter sa chance. À bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, le départ en direction de la Lune est actuellement prévu pour le 14 février prochain à 05 h 57 GMT.

Cette deuxième mission américaine lunaire de l'année entre également dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la Nasa. L'Agence spatiale américaine a passé un contrat de plus de 100 millions de dollars avec Intuitive Machines comme partenaire commercial.

Intuitive Machines fournit le lanceur et l'atterrisseur qui est autrement dénommé Odysseus. Ce cylindre hexagonal de 4 m de haut et un peu plus de 1,5 m de large repose sur 6 jambes d'atterrissage. D'une masse de moins de 2 tonnes au lancement, il est capable de transporter environ 100 kg de charge utile.

Avec la mission Artemis III en tête

Si tout se passe comme prévu, l'atterrisseur se posera sur la Lune le 22 février en utilisant ses propulseurs pour une descente contrôlée. Le site visé est le cratère Malapert de 69 km de diamètre, à près de 300 km du pôle sud de notre satellite naturel.

Le site d'alunissage est dans la zone pour la mission Artemis III de la Nasa en 2026 qui marquera le retour d'un équipage d'astronautes américains sur la Lune. Grâce à ses panneaux solaires, Nova-C sera capable de fonctionner sur la Lune pendant l'équivalent de 14 jours terrestres. L'atterrisseur dispose de plusieurs instruments scientifiques de la Nasa.

" Les charges utiles scientifiques et technologiques envoyées à la surface de la Lune sous l'égide du programme CLPS visent à jeter les bases des missions humaines et d'une présence humaine durable sur la surface lunaire ", écrit Intuitive Machines.

N.B. : Source images : Intuitives Machines - SpaceX.