Le 12 décembre, les astronomes de l'Armagh Observatory and Planetarium (AOP) ont capturé en vidéo un flash d'impact lunaire. Il s'agit de la toute première observation de ce type enregistrée en Irlande.

Comment un tel événement a-t-il pu être capturé ?

C'est Andrew Marshall-Lee, un doctorant en fin de cursus à l'AOP, qui est à l'origine de cette découverte. Grâce au télescope robotique d'Armagh, il a pu filmer ce bref éclat de lumière sur la Lune.

" Normalement, on prend des heures d'images, on les passe dans un logiciel et il vous signale si quelque chose est apparu ", a-t-il expliqué (BBC). " J'ai été très chanceux car je regardais l'écran au bon moment et je l'ai vu de mes propres yeux. "

Ce coup du sort rend l'observation encore plus spéciale. L'événement s'est produit au pic de la pluie de météores des Géminides, ce qui en fait l'origine la plus probable de l'impacteur.

Quelle est l'origine de ce flash lumineux ?

Les objets responsables de ces flashs d'impact lunaire sont généralement très petits, souvent décrits comme étant plus petits qu'une balle de golf. Ils sont bien trop peu lumineux pour être détectés dans l'espace avant leur collision fatale avec notre satellite naturel.

Lorsqu'ils percutent la surface lunaire à des vitesses extrêmes, environ 35 km/s dans le cas présent, leur énergie cinétique est instantanément convertie en chaleur et en lumière. Cette transformation vaporise brièvement la matière au point d'impact et produit le flash intense visible depuis la Terre.

Pourquoi est-il si difficile d'observer ces impacts ?

La principale difficulté réside dans leur durée extrêmement courte. Les flashs d'impact lunaire ne durent généralement que des fractions de seconde, ce qui rend leur détection particulièrement compliquée, même pour des instruments sophistiqués.