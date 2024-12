Les lunettes connectées ont le vent en poupe depuis le lancement des Ray-Ban Meta : plus proches des lunettes traditionnelles avec peu d'indices extérieurs sur leurs fonctions avancées, elles séduisent de plus en plus d'utilisateurs.

Mais alors que Meta pensait pouvoir rester seul quelques années sur ce marché, Solos dégaine ses AirGo Vision, des lunettes connectées qui n'embarquent pas moins que les 3 intelligences artificielles les plus avancées du secteur : ChatGPT-4o, Google Gemini et Claude d'Anthropic.

D'un point de vue extérieur, on profite de montures somme toute classiques avec néanmoins deux objectifs photo de part et d'autre au niveau des articulations des branches. Des microphones sont également installés pour permettre des interactions vocales avec les assistants, tout comme des haut-parleurs dans les branches, au plus proche des oreilles.

Solos évoque ainsi la possibilité de réaliser des photos et vidéos, de profiter d'analyse de l'environnement et de fonctions liées aux IA intégrées, de traduction à la volée, de profiter d'un guidage GPS, d'avoir accès aux prévisions météo ou horaires de transports en commun...

Les AirGo Vision peuvent changer de monture assez facilement, l'électronique étant logée dans les branches. Il est ainsi possible de choisir une monture plus traditionnelle encore, sans module caméra.

Lancées en précommandes, les Solos AirGo Vision sont pour le moment proposées avec deux montures différentes, Krypton 1 et Krypton 2 au tarif de 289,90€