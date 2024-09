M6+ évolue et fait grossir son offre via un partenariat historique noué avec Pluto TV.

Le service FAST (Free Ad-supported Streaming Television) soit télévision en continu gratuit financé par la publicité de Paramount installera ainsi 12 de ses chaines sur la plateforme de streaming de la chaine M6.

M6+ avait déjà récemment signé des accords pour l'intégration de contenus de Konbini et Hayu, la plateforme s'étant lancée dans une stratégie d'élargissement de son catalogue.

Le groupe évoque ainsi un "partenariat sans précédent qui enrichit mutuellement les plateformes de streaming M6+, plébiscitée par 26 millions d'utilisateurs uniques, et Pluto TV, pionnier mondial des FAST et 1er service FAST lancé en France."

Les utilisateurs de la plateforme M6+ auront ainsi accès à "12 chaines issues de Pluto TV avec près de 3.000 heures de contenus parmi les franchises iconiques de la plateforme telles que 'Yu-Gi-Oh!', 'Just Tattoo Of Us', 'Alerte à Malibu', 'Blue Bloods', 'Olive et Tom', les 'MTV Classics' ainsi que des chaines consacrées au cinéma, séries et animation", cette arrivée constitue un accroissement de 10% en volume des programmes proposés par la plateforme.

En échange, les utilisateurs de Pluto TV "profiteront quant à eux de marques emblématiques du paysage audiovisuel français avec 6 chaines issues de M6+ soit 2.000 heures de contenus avec des références comme 'Zone interdite', 'Turbo', 'Les reines du shopping', 'Les Marseillais'".

Outre la partie contenu, le partenariat s'étend également sur le plan commercial : "M6 Publicité devient le partenaire publicitaire de Pluto TV en France ce qui lui permet de monétiser l'ensemble de l'inventaire de Pluto TV en France et les contenus de Pluto TV disponible sur M6+. Les équipes commerciales de Paramount Advertising en France vendront également l'inventaire de Pluto TV sur le marché aux côtés des équipes M6 Publicité."