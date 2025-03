Le Mac Mini M4, lancé en octobre 2024, est devenu l’un des modèles les plus populaires de la gamme d’Apple grâce à son prix attractif et ses performances impressionnantes. Cependant, depuis quelques jours, les utilisateurs constatent une série de changements qui suscitent quelques critiques. Entre une augmentation des tarifs sur les options RAM et SSD et une erreur de prix ayant conduit à des commandes annulées ou modifiées, Apple semble traverser une période mouvementée.

Une hausse discrète, mais généralisée

Apple a récemment procédé à une augmentation des prix sur plusieurs options du Mac Mini M4. Bien que le modèle de base reste affiché à 699 €, les configurations supérieures ont subi une hausse tarifaire notable :

L’option permettant de basculer à 512 Go de stockage coûte désormais 250 € (+20 €).

Pour 1 To, le tarif passe à 500 € (+40 €), tandis que 2 To atteignent 1 000 € (+80 €).

La RAM connaît également une hausse similaire : passer à 24 Go coûte désormais 250 €, soit 20 € de plus qu’auparavant.

Ces augmentations touchent également d’autres modèles comme le Mac Pro et le Mac Studio. Apple n’a pas communiqué officiellement sur ces changements, mais ils accompagnent la sortie des nouveaux Mac Studio et MacBook Air.

L’incroyable erreur de prix sur l’Apple Store

Le 5 mars, une erreur de prix sur l’Apple Store a permis aux clients de commander un Mac Mini M4 avec 32 Go de RAM et 2 To de SSD pour seulement 699 €, au lieu du tarif habituel dépassant les 1 800 €. Cette situation a rapidement été corrigée par Apple, mais pas sans conséquences pour les acheteurs :

Certains clients ont vu leurs commandes annulées sans explication.

D’autres ont constaté que leur facture avait été modifiée pour refléter le montant correct, passant subitement de 699 € à 1 824 €

Cette pratique a suscité l’indignation chez les clients concernés, qui dénoncent un manque de transparence. Apple a depuis présenté ses excuses pour cette erreur et remboursé les montants prélevés par inadvertance. Cependant, cette situation met en lumière la nécessité pour les consommateurs de vérifier leurs relevés bancaires après toute commande en ligne.

L’avenir du Mac Mini M4

Malgré ces événements récents, le Mac Mini M4 reste l’un des meilleurs choix pour entrer dans l’écosystème Apple. Avec son processeur puissant et son design compact, il séduit aussi bien les professionnels que les particuliers. Cependant, ces hausses de prix pourraient inciter certains consommateurs à se tourner vers des alternatives reconditionnées ou moins coûteuses.